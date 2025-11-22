Festa dell'albero, i bambini promuovono la cultura del verde

Piacenza celebra l'annuale ricorrenza della Festa dell'Albero scegliendo, per il 2025, di dedicare attenzione alle scuole cittadine e coinvolgendo, in questa attività, un istituto per ogni grado, dal nido alle medie.

L'iniziativa, istituita nel 2013, ha lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio arboreo e la sua importanza per la qualità della vita, la biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Nella mattinata di giovedì 20, gli agronomi dell'Ufficio Verde comunale hanno personalmente seguito la piantumazione di alcuni alberi nei giardini del nido Girotondo e della primaria De Gasperi. La piantumazione di un albero dei tulipani, una sofora del Giappone e un acero campestre, è stata accompagnata dall'animazione dei bimbi, di insegnanti ed educatori.

A questi due momenti di festa si è aggiunta la piantumazione di un bagolaro presso la scuola d'infanzia Rodari e di una quercia rossa alla secondaria di 1° grado Anna Frank.

Nella mattinata di venerdì 21, Legambiente Piacenza ha celebrato la giornata con la primaria XXV Aprile, piantumando nel giardino della scuola un albero di gelso. Anche in questa occasione, bambine, bambini e personale scolastico hanno organizzato un'iniziativa in palestra con canti, poesie e letture sul tema degli alberi.

«Un ringraziamento alle Scuole, al Servizio Verde comunale e a Legambiente Piacenza per il loro impegno. Un lavoro in realtà quotidiano - sottolinea il vice sindaco Matteo Bongiorni - ma che in questa giornata trova un'occasione di celebrazione. Con l'obiettivo comune di partire dai più giovani, per diffondere consapevolezza e sensibilità soprattutto nei confronti dell'ambiente che viviamo ogni giorno».