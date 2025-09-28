«Fuggito dall’inferno, ora di nuovo in Italia»

I suoi video mentre in lacrime era abbarbicato sulle macerie di Gaza, hanno migliaia di visualizzazioni. Negli spezzoni pubblicati dai giornali, dalle televisioni e condivisi sui social, Majed Al-Shorbaji chiede di tornare a casa, e la sua casa è in Italia. Dice «voglio uscire, non ci voglio stare qua, ho paura». Ora, dopo 18 mesi di bombe, fughe, dopo la nascita di un figlio, è tornato a casa, e lui e la sua storia saranno oggi alle 17.15 al Festival Transitare di Calendasco. Una storia piccola tra tantissime, che racconta molto della politica, della guerra, di cosa sta accadendo di là dal mare. Arrivato in Italia nel 2019 per fuggire dal conflitto, Majed trova un lavoro da magazziniere e una nuova vita a Fidenza. Nell’estate 2023 però, deve tornare là: suo padre sta male, «non respirava, dovevo rientrare a Gaza city», dice. Il 7 ottobre 2023 i miliziani di Hamas escono dalla Striscia, attaccano il territorio di Israele, fanno morti e ostaggi. La risposta è la guerra, un’altra, «la più brutta di tutte quelle che ho vissuto, sin da quando ero bambino lì». Majed resta bloccato tra esplosioni, macerie, morte, senza cibo: ogni adulto di Gaza per Israele è arruolabile, a nulla serve un permesso di soggiorno italiano, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’inferno di Gaza diventa la sua galera. «Ero nel campo profughi di Jabalya, dove abitavo anche da bambino - ricorda - ma siamo dovuti scappare anche da lì, perché hanno bombardato le tende».