Giornata senza barriere, in arrivo i "Giochi OlimPC"

Una giornata senza barriere, tutta da vivere. Venerdì 16 maggio si svolgerà la terza edizione dei "Giochi OlimPC", manifestazione dedicata ai ragazzi con disabilità e alle associazioni di settore. L'iniziativa è stata presentata stamattina (28 aprile) nella sede della Banca di Piacenza in via Mazzini. L'appuntamento è fissato all'agriturismo "L'Isolone" a San Rocco al Porto. Dalle 15 alle 18.30 saranno accolti circa 120 giovani con un ricco programma di attività: passeggeranno su moto e sidecar grazie al gruppo "Bmw Motorrad" di Piacenza, parteciperanno a un quadrangolare di calcetto, proveranno ippoterapia, scherma con il Circolo Pettorelli e karate.

Alla sera, il ristorante ospiterà la cena di gala con 150 persone e una riffa coordinata da Valter Bulla. L'obiettivo? Raccogliere fondi da destinare a sette associazioni del territorio: Assofa, Dream Team, No Limits, Emma Serena Coopselios, Aepo/Elo, Oltre l’Autismo e Il Faro 23. "Una manifestazione in continua evoluzione, per far sì che la giornata rimanga nel cuore", ha spiegato Matteo Raffi, presidente di "Piace Eventi Asd". Soddisfazione anche da parte di Pietro Boselli della Banca di Piacenza: "Sarà un momento importante per le famiglie coinvolte”. Tra gli organizzatori anche l'imprenditore Valter Bulla, che ha annunciato una novità: "Grazie a un accordo con il Luna Park, i ragazzi saranno ospiti gratuiti per due giorni alla fiera". L'anno scorso sono stati raccolti 17mila euro: ora si punta a superare la cifra.