Giornate del Sollevamento: «Sarà edizione da record»

Il Gis taglia il traguardo dei dieci anni. L'edizione 2025 delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali sarà quella dei record, con quasi 500 espositori che dal 25 al 27 settembre saranno in scena al quartiere fieristico di Piacenza Expo. Ci sarà come sempre l'occasione di ammirare le ultime novità del settore anche grazie ai numerosi convegni che affronteranno argomenti di attualità, su tutti transizione energetica e sicurezza sul luogo di lavoro. «La più grande novità è che siamo arrivati alla decima edizione, traguardo emozionante per me che l'ho ideata - ha detto Fabio Potestà, direttore Mediapoint & Exhibitions - avremo diversi convegni che parleranno del futuro del settore e un'area espositiva che sarà vasta come non mai nei padiglioni di Piacenza Expo».