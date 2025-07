Giubileo dei giovani, oltre 300 a Roma con papa Leone

Sono oltre trecento i giovani della diocesi di Piacenza-Bobbio - dai 18 ai 30 anni -, che da lunedì mattina vivranno a Roma il Giubileo assieme a papa Leone XIV. Il gruppo della Pastorale Giovanile è formato da una sessantina di ragazzi. Non parteciperà - seguendo le indicazioni della Cei - solo al momento clou di sabato 2 e domenica 3 agosto: la veglia presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi e la messa del Papa a Tor Vergata.

«Sarà una settimana di vita e scoperta comunitaria - spiega Francesco Luppi, responsabile della Pastorale giovanile assieme a Dario Carini - dove i temi della misericordia e della riconciliazione, con quelli dell’attraversare la soglia e del pellegrinaggio, rappresentano l’esperienza su cui vogliamo fare riflettere i giovani prima dell’incontro con il Santo Padre».

Sarà una mini Gmg dove si incontreranno a Roma giovani di tutto il mondo, con la differenza, rispetto alle Giornate mondiali della Gioventù - la prossima sarà a Seul nel 2027 - che il vero centro di tutto sarà proprio Roma, «segno concreto e visibile per far festa e di speranza per tutta la Chiesa» evidenzia Luppi. Martedì 29 alle 10 il passaggio dalla Porta Santa di San Pietro, giovedì 31 quello dalla Porta Santa di San Giovanni in Laterano.

Per Roma partiranno anche i giovani del Cammino neocatecumenale. Due i gruppi: il primo, di 160 persone, con le parrocchie della Santissima Trinità e Borgotrebbia; il secondo, di cento, con San Giuseppe Operaio e Caorso. I due gruppi raggiungeranno Roma attraverso un percorso di avvicinamento che li porterà a toccare i luoghi francescani come il santuario della Verna e Assisi (Trinità e Borgotrebbia) e altre realtà come il santuario di San Luca a Bologna nonché Urbino, Todi e Spoleto e, a Roma, il seminario del Cammino neocatecumenale “Redemptoris Mater” (San Giuseppe e Caorso). Il primo agosto Pastorale giovani e del Cammino neocatecumenale si raduneranno nella chiesa di Santa Galla (metro B Circo Massimo -Garbatella e 10 minuti a piedi) alle ore 10 per la messa celebrata dal vescovo Adriano Cevolotto.

Il 2 e il 3 parteciperanno, ancora tutti insieme, alla veglia e alla messa con il papa. Alcuni ragazzi della Pastorale giovanile il sabato mattina saranno ospiti in diretta a Sat 2000, la tv della Cei. Se la Pastorale giovanile rientrerà a Piacenza nella tarda serata di domenica 3 agosto, i due gruppi del Cammino neocatecumenale si fermeranno a Tor Vergata per l’incontro con il fondatore del Cammino, Kiko Arguello. Il 5 agosto il ritorno a Piacenza.