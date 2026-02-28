Giuli inaugura "Sguardi sull’Africa". «Troveremo i soldi per il San Marco»

«Faremo in modo, prima della fine della legislatura, di trovare i finanziamenti per l’ex hotel San Marco». Lo hanno annunciato insieme il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti all’ingresso del salone monumentale di Palazzo Gotico, arrivati insieme per l’inaugurazione ufficiale della mostra "Sguardi sull’Africa" - a cura di Paolo Giglio e Samuele Menin - che attraverso 250 tra opere d’arte e manufatti racconta la complessa e variegata produzione artistica africana nel salotto della nostra città.

Prima della visita all’allestimento di palazzo Gotico il ministro della Cultura ha incontrato i giovani studenti delle classi terza B e terza H della scuola media Calvino che gli hanno consegnato una lettera con espresso il desiderio di vedere riqualificato l’ex hotel San Marco, luogo iconico della storia del Giuseppe Verdi Piacentino. Un desiderio che proprio dopo le dichiarazioni di Foti e Giuli pare non essere troppo lontano dall’essere realizzato.

Ad accogliere i due ministri i curatori della mostra, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e autorità politiche e militari del territorio.

«Contate su di me in vista della candidatura di Piacenza come capitale della Cultura - la risposta di Giuli alla prima cittadina che nel suo discorso aveva toccato l’argomento -, ma soprattutto contate su di voi per il patrimonio culturale su cui potete contare come città».