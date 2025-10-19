Grave incidente sulla A21 all'altezza di Piacenza: due morti

Gravissimo incidente stradale in A21 km 159 direzione Brescia tra PC ovest e PC sud. In seguito ad un scontro tra un'auto e un Tir hanno preso fuoco il semirimorchio e la vettura. Morti nel rogo i due occupanti dell'auto. A quanto si è appreso sarebbe stata l'auto a scontrarsi contro il Tir fermo in sosta in una piazzuola di emergenza. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di piacenza più un'autobotte dei Vigili del fuoco, la Polstrada di Alessandria, l'ambulanza della Croce Rossa e un'auto infermieristica del 118. Notizia in aggiornamento