Grave incidente sulla A21 all'altezza di Piacenza: due morti
Un semirimorchio e un'auto sono andati a fuoco tra Piacenza Ovest e Piacenza Sud in direzione Brescia. Sul posto Vigili del fuoco di Piacenza e Cri
Redazione Online
|1 ora fa
Soccorsi in autostrada (foto di archivio)
Gravissimo incidente stradale in A21 km 159 direzione Brescia tra PC ovest e PC sud. In seguito ad un scontro tra un'auto e un Tir hanno preso fuoco il semirimorchio e la vettura. Morti nel rogo i due occupanti dell'auto. A quanto si è appreso sarebbe stata l'auto a scontrarsi contro il Tir fermo in sosta in una piazzuola di emergenza. Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di piacenza più un'autobotte dei Vigili del fuoco, la Polstrada di Alessandria, l'ambulanza della Croce Rossa e un'auto infermieristica del 118. Notizia in aggiornamento