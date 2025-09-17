Auto incastrata sotto un Tir a Fiorenzuola, grave un automobilista

E' gravissimo un automobilista di 48 anni, di nazionalità indiana, rimasto incastrato sotto un Tir dopo uno scontro frontale lungo la Tangenziale di Fiorenzuola. L'incidente è avvenuto mercoledì, 17 settembre, poco dopo le 18.

Sul posto si sono precipitati alcuni mezzi del 118 tra cui un'eliambulanza a bordo della quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Parma dove è stato ricoverato nel reparto di Anestesia Rianimazione. Alle operazioni di soccorso, per estrarre il ferito dall'abitacolo, sono intervenuti i vigili del fuoco.



La circolazione è rimasta interrotta e il traffico deviato su percorsi alternativi. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Fiorenzuola.