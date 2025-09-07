I giovani riscoprono ago e filo, un hobby che aiuta il buon umore

Dimenticate l’immagine della nonnina seduta in poltrona con i ferri da calza tra le mani. Oggi, gli hobby del cucito stanno vivendo una primavera tutta nuova: piacciono a molti giovani e, a modo loro, influenzano anche le tendenze della moda. Negli ultimi anni, specie dopo il periodo pandemico, tante ragazze si sono appassionate a tecniche di artigianato antico, che permettono di trasformare semplici fili colorati in creazioni originali. Il piacere di realizzare qualcosa con le proprie mani si è rinverdito anche grazie ai social, dove sempre più hobbisti possono entrare in contatto con il pubblico.

E Piacenza e provincia non fanno eccezione: tra mercatini pensati ad hoc e nuovi profili su Instagram e Facebook, sono tante le ragazze che hanno deciso di esprimere a pieno il loro estro creativo. Abbiamo intervistato alcune di loro, per capire meglio le prospettive di questa nuova tendenza.