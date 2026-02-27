I Vigili del Fuoco celebrano l’istituzione del Corpo nazionale
Alla mattina un momento ufficiale, nel pomeriggio caserma aperta alle visite
Redazione Online
|58 minuti fa
Con il decreto del 27 febbraio 2025 è stata istituita la festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco stabilendo come data il 27 febbraio di ogni anno.
Pertanto, in occasione dell’87° anniversario della fondazione del Corpo, oggi, venerdì 27 febbraio, ci sarà la prima occasione di celebrare la ricorrenza presso il Comando di Piacenza in strada Valnure, come anche in tutta Italia. E’ in programma presso la sede centrale un evento, con la partecipazione delle autorità, che avrà come tema celebrativo “Lì dove serve”.
Il programma prevede oltre all’alzabandiera ed agli onori ai caduti, un saluto del Comandante e la consegna delle benemerenze legate all’anzianità ed al lodevole servizio di alcuni appartenenti al Comando.
Al fine di condividere con la cittadinanza la celebrazione, i cancelli della Sede Centrale resteranno aperto nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 circa: i visitatori potranno visitare il Comando e la piccola mostra statica allestita per l’occasione.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Raccolta rifiuti, la differenziata torna nei cortili
2.
Dal cemento al legno, il tetto del Duomo alleggerito di 300 tonnellate
3.
Simone Cristicchi a sorpresa a Quarto di Gossolengo: «Cerca oggetti che raccontano sogni»
4.
Il Conservatorio accende la città: dal 2 marzo al via le Jam Sessions all'Irish Pub