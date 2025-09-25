In via Gaspare Landi spuntano i dissuasori della discordia

Un provvedimento che non è proprio piaciuto a chi abita in zona, specialmente alle persone anziane che devono parcheggiare la loro auto di fronte a casa per scaricare la spesa giornaliera oppure pacchi di una certa pesantezza. Sono i dissuasori di parcheggio installati recentemente in via Gaspare Landi, in città, all'altezza del numero civico 79: una brutta sorpresa che una residente della zona ha voluto evidenziare per i disagi che hanno provocato. «A causa di questi paletti adesso non possiamo più mettere la nostra auto di fronte a casa, siamo anziani e abbiamo la necessità di farlo per scaricare la spesa, non possiamo fermarci in mezzo alla strada;, ora siamo costretti ad accostare molto più avanti ed è un vero disagio». Si attende ora la risposta del Comune, prontamente allertato: «Abbiamo già contattato l'assessore e aspettiamo una risposta, vorremmo che i dissuasori vengano rimossi perché questo provvedimento per noi è assurdo».