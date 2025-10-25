Incidente tra fratelli motociclisti a Veggiola di Gropparello: un morto e un ferito

Un tragico incidente stradale ha visto coinvolti due fratelli motociclisti attorno alle 17 nella zona di Veggiola, non lontano dal confine tra i territori di Gropparello e Bettola. Uno dei due, un 60enne residente nel Basso Lodigiano, ha perso la vita mentre l'altro è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, stavano tornando da Veggiola verso Piacenza, ciascuno in sella alla propria moto. Per cause in corso di accertamento, all'altezza di una semicurva, le due moto si sono urtate leggermente e i due motociclisti.

Il 60enne, dopo l'impatto, è purtroppo andato a sbattere con il petto contro un albero ed è morto sul colpo. Purtroppo a nulla sono valsi i ripetuti tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti mezzi del 118 con l'eliambulanza di Parma soccorso, la Pubblica assistenza di Ponte dell'Olio, i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola e i carabinieri della stazione di Gropparello.



