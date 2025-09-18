Isa, Gnasso e l'abbraccio di cento commensali che riscalda il cuore

Ricetta facile facile per una serata di solidarietà e allegria.

Ingredienti: 109 commensali; una chef stellata e un oste dal cuore d’oro con i rispettivi team; un gruppo di entusiasti organizzatori; un q.b. di studenti volontari nel ruolo di inappuntabili camerieri; una location meravigliosa nel cuore della città; una calda serata di fine estate; tanti generosi sponsor.

Ecco il “segreto” del rinnovato successo della seconda edizione della “Cena per Arturo”, iniziativa ideata dal giornalista Giorgio Lambri, per aiutare un bambino affetto da “Sindrome di Gillespie”, malattia neurologica congenita rara (30 casi, accertati in tutto il mondo) che comporta una grave disabilità motoria, cognitiva e della vista. Da quando è venuto al mondo Arturo convive di ospedale in ospedale con questa rara malattia neurologica e ha bisogno di assistenza continuativa e terapie riabilitative. Che costano! Con ben poco aiuto pubblico per la sua famiglia.

Il bis di Isa & Gnasso per questa causa ha permesso di raccogliere l’altra sera più di 8000 euro, una piccola boccata di ossigeno per i genitori del piccolo. Negli Orti di via Degani è andata in scena un’altra serata di informale l’eleganza ma soprattutto di generosità, grazie al vulcanico gruppo di organizzatori di cui facevano parte oltre ai due chef e all’ideatore dell’iniziativa: Davide Giacobbi, Salvatore (cuoco della Pireina con lo staff di sala e cucina), Chiara Pozzi, Valter Bulla, Luca Giancane, Romina Savi, Elena Salini (con alcuni ragazzi del Raineri Marcora) con il patrocinio del Gruppo Libertà ed il sostegno del Comune di Piacenza. Menu della serata, davvero interessante: “Salumi piacentini come se piovesse” (Mariola dei Fratelli Salini di Groppallo, coppa di “Charlie”Bignami di Pontedellolio, pancetta di Salumi Grossetti di Stra e mortadella La Sposa di Capitelli) con “Giardiniera dell’Azienda Agricola Pisaroni “Cascina Pizzavacca” di Soarza; “Pisarei e fasò della tradizione piacentina” by Gnasso; “Coppa del Salumificio Gagliardi di San Giorgio cotta alla brace con verdure dell’orto di Bilegno e nocciole della Mottaziana” by Isa Mazzocchi; “Torta con pistacchi e ciliegie” del Panificio Devoti di Carpaneto servita con “Gelato all’uva fragola” di Gentian Ashiku di Mill Sabores (Pontenure); pane di Chiere by Stefano Chieregato; focaccia di Chomp by Emanuele e Ramona; vini piacentini di Luretta (“Pantere”), Poggiarello (“Gli Spaghi”) e Romagnoli (“Il Pigro”) e ammazzacaffè finale con l’amaro piacentino “Niente” by Paolo Giglio. Inoltre, i partecipanti alla serata hanno ricevuto doni offerti dagli sponsor: Bulla, Studio orafo L’Apedoro, Le Perle di Anna Rapaccioli, Ristorante Il Nido del Picchio, Terry Life, Poggiarello, Cascina Pizzavacca, Tep Editrice e un opera di Dop Art di Luca Giancane.

Nel suo intervento, che pubblichiamo interamente qua sotto, Donata, mamma di Arturo, ha voluto sottolineare come la drammatica situazione con cui la sua famiglia convive quotidianamente sia lo stesso di altre famiglie piacentine i cui bimbi sono affetti da patologie rare. E che troppo spesso sono lasciate sole.