La Croce Rossa di Piacenza cerca autisti-soccorritori

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza annuncia l’apertura di una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione di Autisti-Soccorritori. L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante del Comitato nel rafforzare il proprio organico e nel migliorare l’efficienza dei servizi di emergenza, trasporto sanitario e assistenza svolti a favore della comunità e del territorio della provincia di Piacenza.

autista soccorritore il cui ruolo è quello di svolgere funzioni operative legate ai servizi di emergenza e urgenza e al trasporto infermi, in stretto coordinamento con i volontari e il personale del Comitato. Gli interessati possono consultare l'avviso completo e i requisiti richiesti collegandosi al sito https://www.cripiacenza.it/avviso-selezione-autista-soccorritore. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 23 novembre, secondo le modalità indicate nel bando. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Comitato CRI di Piacenza all'indirizzo e-mail [email protected] o al numero 0523.324355.