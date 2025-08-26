La risposta di Gps arriva al fotofinish, ma non soddisfa il Comune: è rottura

In extremis, cioè al trentunesimo giorno, l’ultimo utile per legge, è arrivata sul tavolo di Palazzo Mercanti la risposta di Piacenza Parcheggi-Gps alla diffida ad adempiere che il Comune aveva inviato alla concessionaria il 23 luglio scorso. Un documento atteso e considerato decisivo per il futuro del cantiere di piazza Cittadella, ma che, stando a quanto trapela, non avrebbe dissipato i dubbi dell’amministrazione. Anzi, per il Comune sarebbe insoddisfacente, soprattutto sul fronte delle garanzie bancarie. Il che aprirebbe la strada alla risoluzione contrattuale d’ufficio con la società di Filippo Lodetti Alliata. Siamo alla pietra tombale del progetto di parcheggio interrato? Fin qui la stringata nota diramata dal Comune.