Ladri senza paura a Rivergaro: casa svaligiata due volte nella stessa notte

Furto in due fasi in una villa nel quartiere Castagna a Rivergaro. I ladri sono entrati intorno a mezzanotte scardinando una persiana, ma probabilmente disturbati, si sono allontanati per poi tornare dopo le tre, quando la villa era di nuovo disabitata. Avevano atteso nascosti che i proprietari e i carabinieri lasciassero l’abitazione.

Il colpo, avvenuto tra venerdì e sabato, è stato scoperto solo ieri grazie al passaparola. La modalità ha scioccato il quartiere: i ladri si sono mossi con freddezza e sicurezza, ignorando il rischio. Il gruppo di vicinato aveva diffuso un video con due sospetti, probabilmente parte della banda.

Si ipotizza un’azione da parte di 4-5 persone: due pali all’esterno e tre ladri all’interno, tra cui uno esperto in casseforti. Rubati gioielli, denaro e capi firmati. La cassaforte è stata aperta con un flessibile, lasciando un forte odore di bruciato.