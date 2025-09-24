Le Frecce Tricolori momento clou della Balloon Cup

È stato ufficializzato il programma di “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”, la competizione sportiva che vedrà gareggiare nei cieli italiani 15 mongolfiere ad aria calda e 15 mongolfiere a gas e i rispettivi team di piloti, tutti di fama internazionale. La gara, ospitata come lo scorso anno dall’aeroporto militare di San Damiano da venerdì a domenica, è certificata Fai categoria 2, affermandosi così a livello internazionale come unica nel suo genere e unica in Europa. «La manifestazione - spiega la Difesa - nasce per celebrare i valori e la storia dell’Aeronautica Militare attraverso la mongolfiera che può definirsi a tutti gli effetti il primo antenato delle moderne macchine in uso all’Arma Azzurra».

Molto attesa l'esibizione delle Frecce Tricolori, che venerdì pomeriggio effettueranno le prove, mentre sabato e domenica (sempre alle 11.30) incanteranno tutti con lo spettacolare spettacolo.

Sono attesi alla manifestazione il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Tommaso Foti, il Sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti (su delega del ministro Guido Crosetto), il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, l’amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, la sindaca di San Giorgio Donatella Alberoni e la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi.

La cerimonia di inaugurazione si svolgerà sabato 27 settembre alle ore 10.00, la cerimonia di chiusura e premiazione domenica 28 settembre alle ore 15.30. Per entrambe le cerimonie è previsto il punto stampa con le autorità a termine evento.