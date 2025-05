Lunedì piazza Duomo diventa pedonale

Il Comune di Piacenza ricorda che scoccherà alla mezzanotte di lunedì prossimo, 12 maggio, l'attivazione sperimentale, in regime di pre-esercizio senza sanzioni, per le telecamere che monitorano 24 ore su 24 l'accesso dei veicoli all'area pedonale urbana di piazza Duomo, collocate l'una all'intersezione con via Romagnosi e via Daveri, l'altra sul lato opposto alla confluenza di via Pace e chiostrini del Duomo.

Come previsto dalla delibera di Giunta del 9 gennaio 2024, che disciplina la circolazione all'interno delle zone definite come "Apu", oltre alla piazza stessa vi sono ricomprese, negli immediati dintorni, via Vago, vicolo del Tarocco, vicolo Pazzarelli e il tratto di via Chiapponi tra via XX Settembre e via Sopramuro, oltre alla stessa via XX Settembre. Anche in questo caso, come per tutte le aree pedonali urbane, si ricorda che il divieto per i mezzi non autorizzati è valido giorno e notte, dalle 0.00 alle 24.00, senza distinzioni di fasce orarie.

Restano a libero accesso per tutti, senza necessità di pass Ztl, via Vescovado (svoltando a sinistra da via Roma), via Nicolini, i chiostri del Duomo e via Prevostura, strada di ingresso e uscita dai chiostri.I mezzi autorizzati per la Ztl A - ma non per l'accesso all'Apu - potranno accedere ai chiostrini del Duomo transitando in via Pace, così come, da via Sopramuro, potranno svoltare a destra in via Chiapponi; se percorrenti via Romagnosi, potranno proseguire dritto solo lungo il lato Nord di piazza Duomo, per poi svoltare a sinistra in uscita su via Legnano. Resta infine accessibile, per i veicoli con pass Ztl A, via Daveri, in ingresso da via Roma.«Nelle prossime settimane - aggiunge Bongiorni - sarà data ampia notizia di tutti gli aggiornamenti e verrà data attuazione anche alla divisione dei pass Apu tra la zona di piazza Cavalli e quella di piazza Duomo: la linea di confine, quasi certamente, sarà la direttrice via Felice Frasi - via San Francesco. In ogni caso, ribadisco che le persone aventi diritto non devono preoccuparsi o attivarsi in alcun modo; il sito Internet del Comune è in aggiornamento con tutte le informazioni utili, così come resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, o per la necessità di pass quotidiani, l'ufficio Ztl che risponde allo 0523-1798367 o alla mail [email protected] ».Sempre da lunedì 12 maggio, sarà attivata in via sperimentale anche la telecamera di via Del Cementificio, alla Baia del Re, che con lo stesso principio dell'Apu tutela 24 ore su 24 l'accesso a un parco pedonale. «Rispondiamo in questo modo alle richieste e segnalazioni dei residenti - conclude l'assessore - per prevenire il passaggio incontrollato di veicoli in una zona destinata a pedoni e biciclette, lasciando nel contempo libertà di movimento, in caso di emergenza, ai mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e altri servizi consentiti, per i quali la posa di fioriere, jersey o barriere di qualsiasi tipo costituiva un ostacolo alle loro funzioni».