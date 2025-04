Maltempo, gli aggiornamenti video della situazione in provincia

In Valnure, nella mattinata del 17 aprile un tratto della strada Cementirossi è stato interrotto da una frana. La strada risulta bloccata in quel punto: alle 12 vigili del fuoco e Polizia locale sono ancora al lavoro. I Comuni di Rivergaro e Vigolzone provvederanno congiuntamente con ordinanza di chiusura strada. Ma è a rischio tutto il versante all'altezza dell'azienda vitivinicola La Stoppa. Il video è di Cristian Brusamonti.

Nel video a seguire, invece, i danni del torrente Vezzeno in zona Gropparello, a Sariano: le fognature si sono riversate nel torrente ed è stata spazzata via strada Moia.

Problemi anche a RIvergaro: alle ore 11.30 di giovedì 17, in paese sono chiuse via Genova e la strada che porta alla Tacella per un movimento franoso. Nel video a seguire (girato da Pietro Zangrandi), l'ingresso dalla Statale 45.

Il Luretta sta finalmente scendendo (ore 12) ma è esondato in più tratti, anche nei campi alla Cariana. Qui il video di Cristian Brusamonti.

Affronta difficoltà anche la zona di Ponte dell'Olio: in zona industriale è uscito il canale che nella mattinata di giovedì 17 ha allagato la strada. Volontari e forze dell'ordine al lavoro, ma l'intervento è estremamente difficoltoso perché l'alveo è otturato da sassi e altro materiale.

Le paurose immagini del Tidone alle 12.30, che ha superato la soglia 2 tra Rottofreno e Sarmato. Si segnala qualche straripamento nei campi.