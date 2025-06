Maturità, seconda prova: le indiscrezioni sulle tracce

Seconda prova, oggi giovedì 19 giugno, per la Maturità 2025. Cominciano a filtrare sulle tracce per I vari indirizzi. Ecco le anticipazioni rese note dall'Ansa.

La traccia per il liceo Classico prevede un testo di Cicerone. Nel dialogo, composto nel 44 avanti Cristo ma ambientato nel 129 avanti Cristo, Cicerone descrive con accenti accorati l'amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica romana dell'epoca, Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. Oltre alla traduzione, i maturandi sono invitati a riflettere sul vincolo dell'amicizia mostrando comprenderlo e interpretarlo, a rispondere ad una serie di quesiti, a fare una analisi linguistica e stilistica del testo.

La traccia di Matematica per il Liceo Scientifico è incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. Il primo parte dalla frase di Cartesio: "La ragione non è nulla senza l'immaginazione". Il secondo parte da una frase attribuita a Platone: "La bellezza è mescolare, in giuste proporzioni, il finito e l'infinito". Segue il classico studio di funzione.

Una delle tracce proposte alla Maturità per la prova di Inglese al Liceo Linguistico chiede di sviluppare un elaborato sul tema del fast fashion e del suo impatto sulla salute pubblica e l'ambiente, partendo da un articolo di approfondimento pubblicato sul sito della Boston University.

Al Liceo Artistico, la prova per le discipline audiovisive e multimediali, a quanto si apprende, punta sul tema della 'cura'. Il testo di riferimento è la celebre canzone 'La cura' del cantautore Franco Battiato, scomparso nel 2021. Le immagini utilizzate includono opere di Picasso, Diego Rivera, Elliot Erwitt e fotografie di Sandro Scalia su Palermo.

All'istituto tecnico indirizzo Itia indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione 'Informatica' la prova secondo le prime indiscrezioni, verte su un caso pratico relativo alla sviluppo di una piattaforma web per contrastare le fake news, attraverso il labeling di un dataset che serve ad addestrare un modello di intelligenza artificiale per classificare le news presenti sul web.

All'istituto tecnico indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing la prova di economia aziendale verte sui tipici esercizi di analisi a partire da alcune informazioni tratte dai documenti che compongono il Report annuale 2023, approvato dall'assemblea degli azionisti, e da documenti del Consiglio di amministrazione. Il caso di studio riguarda una tipica PMI italiana, un'impresa industriale che progetta e produce componenti meccanici, attrezzature e macchinari di alta qualità e fornisce servizi di manutenzione.