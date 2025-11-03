Morte di Aurora, verso la sentenza: l'accusa chiede 20 anni

Si è tenuta nella mattinata di lunedì 3 novembre a Bologna una udienza del processo per la morte di Aurora Tila, durante la quale la pubblica accusa ha richiesto per l'imputato una condanna per omicidio pluriaggravato, senza attenuanti generiche. L'accusa ha chiesto 20 anni e 8 mesi di pena, oltre a una ammenda.

«Ci aspettiamo 15 anni di condanna» aveva detto Anna Ferraris, l’avvocata della famiglia di Aurora Tila, prima di entrare nel tribunale per i minori di Bologna. È passato poco più di un anno da quella maledetta mattina del 25 ottobre quando la 13enne piacentina è precipitata dall’ultimo piano della palazzina in via IV novembre dove abitava insieme alla madre.

«Aurora è stata uccisa per gelosia e per possesso perché lei gli aveva detto di no e lui questo rifiuto non ha potuto accettarlo» l’affermazione di Morena Corbellini accompagnata in via del Pratello dagli avvocati Anna Ferraris e Mario Caccuri. Poco prima sono entrati senza rilasciare dichiarazioni gli avvocati della difesa Ettore Maini e Rita Nanetti.

«L’unica volta che i nostri sguardi si sono incrociati lui ha abbassato il volto - ha spiegato Morena Corbellini parlando del 16enne accusato di omicidio volontario con l’aggravante dello stalking -. L’ultima udienza se n’è andato urlando e arrabbiato per la testimonianza dell’ex compagno di cella che l’ha incastrato».

«Perché mi fai questo, io ti amo» sarebbero state queste le ultime parole di Aurora prima di precipitare dal balcone all’ultimo piano della palazzina di via IV novembre.

«Ci aspettiamo e speriamo in una condanna che superi i 15 anni visto che ci troviamo di fronte a un minore» ha ribadito l’avvocata Ferraris. Da considerare che la pena massima per un minorenne è di 30 anni e il processo è a rito abbreviato che prevede quindi uno sconto di un terzo.

«Dalla difesa prevediamo comunque una richiesta di assoluzione, ma siamo fiduciosi anche perché la testimonianza dell’ex compagno di cella ci è parsa attendibile» ha riferito l’avocato Caccuri.

Il ragazzo dall’ottobre 2024 si trova nel carcere minorile di Bologna e da allora si è sempre dichiarato innocente. Secondo la sua ricostruzione, la ragazzina sarebbe precipitata in seguito a un gesto volontario o un incidente. Dichiarazioni a cui la procura bolognese non ha mai creduto, tanto da disporre l’arresto. Secondo il medico legale Giovanni Cecchetto, incaricato di eseguire l’autopsia sulla vittima, la morte di Aurora Tila sarebbe incompatibile con un suicidio.

La sentenza è attesa per il primo pomeriggio di oggi.



