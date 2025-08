Muore nell'auto finita in una scarpata a Pecorara

Muore nell'auto che finisce in una scarpata, scivolando giù tra le boscaglie per circa tre metri. Per l'uomo, un 71enne residente nei dintorni di Pecorara, sono vani tutti i tentativi di rianimazione. La tragedia nella serata di venerdì 1 agosto, attorno alle 22, nel territorio di Alta Val Tidone e precisamente lungo la strada provinciale 34 in località Brevi, un chilometro e mezzo a monte di Pecorara in direzione di Caprile e Cicogni. I primi ad intervenire sono stati i soccorritori della Croce Rossa di Pianello, giunti con un'ambulanza. Con loro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castel San Giovanni per estrarre l'uomo dall'abitacolo. Sul posto anche personale del Soccorso alpino. Nonostante tutti gli sforzi per strappare alla morte l'automobilista, non c'è stato nulla da fare. Nel frattempo è stato annullato a causa del maltempo l'intervento di un'eliambulanza in arrivo da Brescia e un medico giunto in ambulanza dal Pronto soccorso di Piacenza ha constatato il decesso.