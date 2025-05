Note in città: Conservatorio e realtà musicali in una Passeggiata tra le bellezze del centro

Venerdì 9 maggio, a partire dalle ore 15.30, Piacenza si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto grazie alla Passeggiata Musicale, evento promosso dal Conservatorio Nicolini in collaborazione con numerose realtà musicali del territorio, sia emergenti che consolidate.

Dieci luoghi simbolici del centro storico, tra cui il sagrato della Basilica di Sant’Antonino, la Chiesa di San Donnino, la Galleria Ricci Oddi e la sede del Conservatorio, ospiteranno concerti e performance dal vivo in un itinerario che vuole rendere visibile e condivisibile la ricchezza del tessuto musicale educativo piacentino. Una rete di talenti, giovani vincitori di concorsi, cori scolastici, ensemble professionali e studenti del Conservatorio guiderà il pubblico in un pomeriggio all’insegna della musica, dell’arte e della scoperta urbana.

Protagonisti della rassegna saranno, tra gli altri, la Scuola Media Calvino, l’Accademia degli Archi, il Coro del Liceo “M. Gioia”, il Coro del Terzo Circolo Didattico con le Voci Bianche del Coro Farnesiano, il Coro di Voci Bianche di Piacenza, l’ensemble Tempus Fugit, la Orchestra 5/4 e naturalmente i docenti e gli studenti del Nicolini, a testimonianza di una comunità musicale viva, inclusiva e capace di dialogare tra generazioni e linguaggi.

“La Passeggiata Musicale è più di una semplice rassegna: è il segno tangibile della sinergia tra scuole, associazioni e istituzioni musicali della città, una vera e propria rete educativa che rende Piacenza un centro propulsore di innovazione didattica e creatività collettiva – sottolinea l’ideatrice della Passeggiata e docente del Nicolini Patrizia Bernelich -. Il Conservatorio, promotore dell’iniziativa, rinnova così con slancio ed entusiasmo il proprio impegno verso l’apertura e il coinvolgimento della cittadinanza, offrendo un’esperienza artistica diffusa e gratuita, accessibile a tutte le età”.

Il repertorio attraverserà epoche e stili, spaziando da Bach a Bizet, da Granados a Morricone, passando per la musica rinascimentale e contemporanea, in una vera celebrazione del patrimonio musicale internazionale.

PROGRAMMA COMPLETO

15.30 – Sagrato di San Francesco

Scuola media Calvino | Direttori: Adriana Egivi, Elisa Tartaglia

15.50 – Chiesa di San Donnino

Accademia degli Archi | Direttore: Paola Busconi

16.20 – Chiesa di San Giorgino

Duo chitarristico: Giorgia Ercoli – Alice Cavanna

16.50 – Basilica di Sant’Antonino (Porta del Paradiso)

Coro del Liceo “M. Gioia” | Direttore: Ilaria Italia, pianista: Corrado Pozzoli

17.15 – Sagrato di Sant’Antonino

Coro del Terzo Circolo Didattico e Voci bianche del Coro Farnesiano | Direttori: Raffaella Fellegara, Paola Gandolfi, pianista: Corrado Pozzoli

17.30 – Chiesa di Santa Maria in Cortina

Coro di voci bianche di Piacenza | Direttore: Giorgio Ubaldi

17.45 – Via Verdi

Tempus fugit

18.00 – Palazzo Anguissola Cimafava, Via Giordani 2

Duo flautistico: M° Elena Cecconi – Alessia Califano

18.15 – Galleria Ricci Oddi

Violiniste: Elena De Benedictis, Sia Lee, Agata Saletti

18.40 – Conservatorio Nicolini, Salone dei Concerti

Orchestra 5/4 | Direttore: Darko Jovanovic