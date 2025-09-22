Oggi Piacenza si mobilita per Gaza: tre i cortei

Piacenza si prepara per un’altra giornata, quella di oggi, segnata dalla partecipazione per la situazione umanitaria a Gaza.

La mobilitazione nazionale prevista per oggi, con sciopero generale e manifestazioni in molte città, contiene anche la tappa piacentina: un corteo in bicicletta alle 17 da piazza Cavalli, seguito alle 18 dalla manifestazione in Piazza Sant’Antonio. Obiettivo: dare visibilità alla richiesta di un cessate il fuoco immediato, solidarietà verso la popolazione civile e appello per un impegno concreto da parte delle istituzioni.

Alle 10,30 in piazza Cavalli l’abbraccio virtuale che unisce studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di Piacenza e provincia, per chiedere la fine della guerra e il rispetto dei diritti umani fondamentali del popolo palestinese, iniziativa promossa dalle scuole piacentine con una manifestazione in Piazza Cavalli e contemporaneamente in numerosi istituti cittadini e provinciali.