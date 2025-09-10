Wednesday, September 10

Piacenza

Omicidio stradale di Sonia e Daniele, restituita la patente

Paolo Marino
Paolo Marino
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
A distanza di quattro anni dalla tragedia che costò la vita al trentenne Daniele Zanrei e alla fidanzata 26enne Sonia Tosi, il giovane automobilista condannato per il duplice omicidio stradale ha riottenuto la patente. Lunedì il giudice di pace di Piacenza ha annullato la revoca della patente emessa dalla prefettura a seguito della condanna a cinque anni e sette mesi della Corte d’Appello di Bologna.
Non si tratta di una sentenza definitiva. Una volta depositate le motivazioni, la prefettura potrebbe presentare appello al tribunale ordinario di Piacenza. 
Sconvolti i familiari dei due fidanzati: «Non ce lo aspettavamo, è inammissibile. Così si vanificano tutti gli sforzi per promuovere la sicurezza stradale».
