Pasticche sconosciute nel cortile della scuola. Allarme alla Besurica: «Analisi in corso»

Preoccupazione tra educatori e genitori dei bambini che frequentano la scuola d’infanzia “Besurica” e il nido “Il Pettirosso”, dopo il ritrovamento nel cortile di alcune pasticche di origine sconosciuta. L’allarme è scattato venerdì scorso, quando una delle educatrici ha notato una capsula sospetta nelle mani di un bambino. L’alunno ha spiegato di averla raccolta poco prima nel giardino, vicino alla siepe che separa l’area gioco dal parcheggio.

Il dirigente scolastico, Antonino Furnari, ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine e disposto la chiusura della porzione di cortile dove sono stati rinvenuti i materiali. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti e inviato le pasticche all’Ausl per le analisi di laboratorio.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una manciata di capsule e compresse di varia forma, colore e dimensione, alcune simili a farmaci. Altri ritrovamenti sono stati effettuati anche ieri, durante un’ispezione più approfondita del giardino: un giardiniere, incaricato di controllare il terreno lungo la recinzione, ne avrebbe individuate altre in punti diversi del prato.