Anziano investito sulle strisce da un'auto a Maiano, è gravissimo

L'incidente lungo la Statale della Val Nure

Redazione Online
|55 minuti fa
Il sopralluogo dei carabinieri dopo l'incidente - © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Versa in gravissime condizioni un uomo di 83 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali a Podenzano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sulla Statale 654 della Val Nure, nel tratto compreso tra la rotonda in uscita dal paese e la frazione di Maiano.
Nell'impatto con la vettura, una Honda Cr, l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto a una distanza di una decina di metri. Sul posto, inviate dal 118, sono subito intervenute un'automedica, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e un'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Carlo di Milano.

