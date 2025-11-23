Anziano investito sulle strisce da un'auto a Maiano, è gravissimo

Versa in gravissime condizioni un uomo di 83 anni travolto da un'auto sulle strisce pedonali a Podenzano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 sulla Statale 654 della Val Nure, nel tratto compreso tra la rotonda in uscita dal paese e la frazione di Maiano.

Nell'impatto con la vettura, una Honda Cr, l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto a una distanza di una decina di metri. Sul posto, inviate dal 118, sono subito intervenute un'automedica, un'ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e un'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Carlo di Milano.



