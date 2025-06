«Per svaligiare la casa hanno sedato i cani, ora uno sta male»

Furto in pieno giorno in una villetta di Caorso, nel più recente quartiere residenziale del paese. I ladri sono entrati mettendo fuori gioco i due cani di casa, Ariel e Charlie. La proprietaria sospetta che siano stati sedati: «Sono sempre rumorosi con gli estranei, ma quel giorno erano tranquilli e uno dei due sta ancora male».

I malviventi hanno usato una zappa da giardino per rompere il vetro della porta-finestra e hanno rovistato nelle camere da letto, lasciando oggetti elettronici ma rubando un robot da cucina Kenwood, una piastra Dyson e oro custodito in cassaforte, che è stata smurata. La persona derubata è convinta che la casa sia stata controllata nei giorni precedenti, forse dagli stessi autori di un altro furto avvenuto due settimane fa in una casa vicina.

Un altro colpo è stato segnalato, nella stessa mattina, in una diversa zona del paese. Avvistata un’Audi scura sospetta, già segnalata in episodi simili.