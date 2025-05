Piazza Duomo è diventata zona pedonale

E' scoccata alla mezzanotte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio, l'attivazione sperimentale, in regime di pre-esercizio senza sanzioni, per le telecamere che monitorano 24 ore su 24 l'accesso dei veicoli all'area pedonale urbana di piazza Duomo, collocate l'una all'intersezione con via Romagnosi e via Daveri, l'altra sul lato opposto alla confluenza di via Pace e chiostrini del Duomo.

Oltre alla piazza stessa vi sono ricomprese, negli immediati dintorni, via Vago, vicolo del Tarocco, vicolo Pazzarelli e il tratto di via Chiapponi tra via XX Settembre e via Sopramuro, oltre alla stessa via XX Settembre. Anche in questo caso, come per tutte le aree pedonali urbane, il divieto per i mezzi non autorizzati è valido giorno e notte senza distinzioni di fasce orarie.

Piazza Duomo diventa area pedonale



Restano a libero accesso per tutti, senza necessità di pass Ztl, via Vescovado (svoltando a sinistra da via Roma), via Nicolini, i chiostri del Duomo e via Prevostura, strada di ingresso e uscita dai chiostri.

I mezzi autorizzati per la Ztl A - ma non per l'accesso all'Apu - potranno accedere ai chiostrini del Duomo transitando in via Pace, così come, da via Sopramuro, potranno svoltare a destra in via Chiapponi; se percorrenti via Romagnosi, potranno proseguire dritto solo lungo il lato Nord di piazza Duomo, per poi svoltare a sinistra in uscita su via Legnano. Resta infine accessibile, per i veicoli con pass Ztl A, via Daveri, in ingresso da via Roma.

«Nelle prossime settimane - aggiunge Bongiorni - sarà data ampia notizia di tutti gli aggiornamenti e verrà data attuazione anche alla divisione dei pass Apu tra la zona di piazza Cavalli e quella di piazza Duomo: la linea di confine, quasi certamente, sarà la direttrice via Felice Frasi - via San Francesco. In ogni caso, ribadisco che le persone aventi diritto non devono preoccuparsi o attivarsi in alcun modo; il sito Internet del Comune è in aggiornamento con tutte le informazioni utili, così come resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, o per la necessità di pass quotidiani, l'ufficio Ztl che risponde allo 0523-1798367 o alla mail

APU di piazza Duomo

TELECAMERA IN VIA DEL CEMENTIFICIO ALLA BAIA DEL RE

Sempre da oggi, lunedì 12 maggio, è attivata in via sperimentale anche la telecamera di via Del Cementificio, alla Baia del Re, che con lo stesso principio dell'Apu tutela 24 ore su 24 l'accesso a un parco pedonale. «Rispondiamo in questo modo alle richieste e segnalazioni dei residenti - conclude l'assessore - per prevenire il passaggio incontrollato di veicoli in una zona destinata a pedoni e biciclette, lasciando nel contempo libertà di movimento, in caso di emergenza, ai mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e altri servizi consentiti, per i quali la posa di fioriere, jersey o barriere di qualsiasi tipo costituiva un ostacolo alle loro funzioni».