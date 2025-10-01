Castello: «Dietro il Comune erba alta mezzo metro»
La segnalazione di un consigliere di minoranza che ironicamente invita la maggioranza ad «armarsi di tosaerba» e provvedere allo sfalcio
Mariangela Milani
|1 ora fa
Erba alta mezzo metro nel cortile alle spalle del Comune. La segnalazione arriva da Tommaso Greco, consigliere comunale di minoranza (Civiltà Castellana). «Non ci si può permettere – dice – di avere mezzo metro di erba alta dietro agli uffici comunali». Il riferimento è al fazzoletto di verde alle spalle del palazzo di piazza XX Settembre (ex scuole Casaroli) dove sono stati accorpati (quasi) tutti gli uffici pubblici di Castelsangiovanni.
Al momento quel lembo di verde appare coperto di erba alta su cui il consigliere di minoranza ha puntato l’attenzione invitando ironicamente i consiglieri di maggioranza ad «armarsi di tosaerba» e provvedere allo sfalcio.