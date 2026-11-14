Comunali, si lavora alla lista FI-Liberali. «Centrodestra, meglio candidato civico»

Un voto all’amministrazione Tarasconi? «Dal cinque al sei» dice. «Ci sono stati luci ed ombre», tuttavia «la sindaca sa bene, quando ci vediamo è capitato di parlarne, che non potremo mai schierarci con il centrosinistra», anche perché «il nostro elettorato si è sempre identificato in un centrodestra moderato».

I Liberali piacentini sono stati l’ago della bilancia alle elezioni del 2022 quando si candidò sindaco Corrado Sforza Fogliani e raggiunsero l’8,4%. Per questo c’è sempre un po’ di attesa di conoscere il loro posizionamento in vista delle prossime elezioni. E oggi, a sentire le parole del presidente Antonino Coppolino (associazione L.Einaudi) pronunciate ieri sera a Patto con la Lupa (l’approfondimento elettorale di Dillo con la Lupa), l’intenzione sembra quella di tornare nell’alveo naturale del centrodestra. Quanto meno gli indizi spingono in questa direzione: «Aspettiamo di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, che a dire il vero preferiremmo fosse un civico, e poi valuteremo» ha detto Coppolino. «Nel frattempo però dialoghiamo con le forze moderate di ispirazione liberale, ad esempio con i Liberali Democratici di Marattin, per creare un polo. E se il candidato del centrodestra non ci convincesse, non escludiamo di poter presentare un nostro candidato».

Va in questa direzione il progetto di cui sta parlando anche il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Vignali (vedi box a fianco). Anche a Piacenza l’asse i Liberali (in consiglio comunale rappresentati da Filiberto Putzu) e Forza Italia hanno da tempo avviato un dialogo e aspettano cosa partorirà il tavolo del centrodestra.

Ma Coppolino non è stato l’unico ospite al Patto con la Lupa. C’erano anche Boris Infantino, capogruppo del Pd in consiglio, e Luca Zandonella, capogruppo della Lega. Da entrambi è arrivata una differente ricetta sulla sicurezza. Per Infantino «il concetto di sicurezza va inteso in senso globale, non significa solo assenza di criminalità. Prevenzione e repressione sono necessari, ma si deve lavorare anche su politiche urbanistiche come stiamo facendo sul Pug, come si è visto con la riqualificazione dei giardini Merluzzo». Sulle future elezioni Infantino si è detto fiducioso di una riconferma di Tarasconi la cui giunta «ha fatto tante cose buone e che, semmai, ha peccato in termini di comunicazione».