Friday, August 29

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Friday, August 29

Seguici

Ponte sul Nure: ufficiale autostrada gratis tra Piacenza sud e Fiorenzuola

La decisione presa dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Dal 15 settembre, per compensare la chiusura della statale 9 per lavori

Redazione Online
|1 ora fa
Ponte sul Nure: ufficiale autostrada gratis tra Piacenza sud e Fiorenzuola
1 MIN DI LETTURA
Dal 15 settembre niente pedaggio sull'A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni. Il ministero delle Infrastrutture ha approvato l'esenzione per compensare gli utenti costretti a usare l'autostrada durante i lavori di adeguamento della strada statale 9 via Emilia in corrispondenza del ponte sul Nure, che dureranno 180 giorni. L'esenzione del pedaggio riguarda tutti i veicoli in entrata e uscita tra le due stazioni autostradali e punta anche a evitare la congestione sulle strade comunali limitrofe.
La misura è stata «fortemente sostenuta» dal ministro Matteo Salvini e risponde «alle molteplici istanze pervenute dal territorio piacentino», secondo quanto fa sapere il Mit. L'iniziativa consentirà «di ridurre al minimo i disagi alla circolazione durante i lavori, mantenendo i necessari standard di sicurezza». La convenzione è stata siglata con Anas e Autostrade per l'Italia.

Gli articoli più letti della settimana