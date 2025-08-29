Ponte sul Nure: ufficiale autostrada gratis tra Piacenza sud e Fiorenzuola

Dal 15 settembre niente pedaggio sull'A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni. Il ministero delle Infrastrutture ha approvato l'esenzione per compensare gli utenti costretti a usare l'autostrada durante i lavori di adeguamento della strada statale 9 via Emilia in corrispondenza del ponte sul Nure, che dureranno 180 giorni. L'esenzione del pedaggio riguarda tutti i veicoli in entrata e uscita tra le due stazioni autostradali e punta anche a evitare la congestione sulle strade comunali limitrofe.

La misura è stata «fortemente sostenuta» dal ministro Matteo Salvini e risponde «alle molteplici istanze pervenute dal territorio piacentino», secondo quanto fa sapere il Mit. L'iniziativa consentirà «di ridurre al minimo i disagi alla circolazione durante i lavori, mantenendo i necessari standard di sicurezza». La convenzione è stata siglata con Anas e Autostrade per l'Italia.