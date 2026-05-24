Pontenure e Ferriere, urne aperte per eleggere il sindaco

Urne aperte oggi (7-23) e domani (7-15) a Pontenure e Ferriere, unici due comuni piacentini chiamati a eleggere sindaco e consiglieri. In entrambi i casi la sfida è a due.

A Pontenure — dove si vota in anticipo dopo soli due anni — si confrontano Giuseppe Carini, 70 anni, insegnante in pensione e già sindaco nel 2024-2025, a capo della lista "Pontenure sei tu", e Sergio Fuochi, 73 anni, ex dipendente comunale e presidente dell'associazione La Casa di Iris, con la lista "Pontenure rinasce". Gli elettori sono 5.031; potranno esprimere due preferenze per il consiglio comunale, di genere diverso. Saranno eletti 12 consiglieri.

A Ferriere — dove si torna al voto dopo cinque anni e mezzo, causa Covid — la sindaca uscente Carlotta Oppizzi, 51 anni, avvocata, tenta il secondo mandato con "Ferriere Radici e Futuro", sfidando Lorenzo Bavagnoli, 39 anni, product manager, con "Ferriere Futura". Gli elettori sono 1.499, di cui 509 residenti all'estero. Saranno eletti 10 consiglieri.

Lo scrutinio inizia domani alle 15.