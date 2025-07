Fiera, protocolli di sicurezza in azione per malori e borseggiatori

Il caldo colpisce anche alla fiera di Sant’Antonino. Già nelle prime ore del mattino due donne sono state soccorse dai volontari delle associazioni accusando un malore da caldo. Del resto il sole picchia; a quanto pare non mancano neppure borseggiatori, la cui presenza è stata segnalata alle forze dell’ordine da qualche cittadina.

Dalla parte della statua di Sant’Antonino, il corteo guidato dalla banda Ponchielli si è mosso: la sindaca Katia Tarasconi parla di «un successo dell’organizzazione». L’assessore al commercio Simone Fornasari, presente in fiera dalle tre del mattino per seguire l’operazione delle spunte, sfida storicamente il caldo in giacca e cravatta. Il prefetto Paolo Ponta si dice contento: «È una festa di comunità e si sente».