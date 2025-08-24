Provinciale 586 di Val d'Aveto, oggi tornano le chiusure: lavori fino al 12 settembre

Si è chiusa ieri, domenica 24 agosto, la breve tregua per gli automobilisti che transitano sulla Strada Provinciale 586R di Val d'Aveto. Da oggi, lunedì 25, riprendono, infatti, le interruzioni della circolazione al chilometro 20+700, nei pressi dello sbarramento della diga di Boschi nel territorio di Ferriere, per consentire il completamento dei lavori di messa in sicurezza del versante dissestato.

La strada, che era stata riaperta lo scorso 8 agosto a senso unico alternato dopo la chiusura totale disposta nel marzo scorso per un importante fenomeno franoso, tornerà a essere interdetta al traffico dal lunedì al venerdì secondo orari studiati per ridurre l'impatto sul trasporto pubblico: dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Le nuove limitazioni si protrarranno fino a venerdì 12 settembre e serviranno a completare le opere avviate per consolidare il versante a monte del piano viabile. La frana che aveva colpito la zona aveva provocato la caduta di massi sulla carreggiata, rendendo necessaria la chiusura totale della strada per diversi mesi.

L'investimento complessivo per rimettere in sicurezza questo tratto critico della Val d'Aveto ammonta a circa 700mila euro, suddivisi tra i 400mila euro già spesi per i primi interventi e i 300mila euro destinati alle opere di consolidamento attualmente in corso.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha espresso un ringraziamento alle ditte esecutrici dei lavori «per l'impegno che ha consentito di ridurre al massimo i tempi dell'interruzione» e agli utenti «per gli inevitabili disagi già sopportati e per quelli che dovranno essere affrontati al fine di consentire il completamento delle opere programmate».

La Provinciale 586R rappresenta un collegamento fondamentale per i comuni dell'alta Val d'Aveto e la sua chiusura comporta significativi disagi per residenti, pendolari e attività economiche della zona, costretti a utilizzare percorsi alternativi più lunghi per raggiungere la pianura.