Quadro elettrico malfunzionante, Borgonovo ancora senza corrente

Via Roma, viale Marconi e tutto il reticolo di vie interne al centro storico di Borgonovo al buio.

A fare le bizze sarebbe un quadro elettrico che saltuariamente fa i capricci lasciando le vie del centro paese senza luce.

La segnalazione è arrivata dagli stessi residenti che, anche via social, hanno segnalato più volte il disservizio. I tecnici hanno più volte tentato di mettervi mano, ma finora senza risultato

.«Il guasto – dice il vicesindaco Maurizio Molinelli – è da ricondursi a un quadro elettrico di via Piazzuola».

«I tecnici di Siram – aggiunge – in più occasioni sono intervenuti, ma nonostante questo il disservizio si è di nuovo ripresentato, motivo per cui mercoledì tutta la componentistica interna del quadro elettrico verrà sostituita».

In questo modo il problema dovrebbe risolversi in via definitiva.