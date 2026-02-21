Referendum, le ragioni del No in un incontro in Sant'Ilario

“Le Ragioni del NO. Tra diritto e informazione: perché il NO al Referendum è una scelta democratica e istituzionale”. È il titolo di un incontro in programma lunedì 23 febbraio alle 18 nell’auditorium di Sant’Ilario in corso Garibaldi 17. Al tavolo dei relatori Grazia Pradella, procuratrice della Repubblica di Piacenza e del comitato “Giusto dire NO” e Gianni Barbacetto, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, saggista e scrittore. Entrambi si sono espressi contro la riforma proposta dal Governo che riguarda sia la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e modifiche sostanziali al Consiglio superiore della magistratura, organo di autogoverno dei giudici.