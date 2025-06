Referendum, si vota. Urne aperte dalle 7, su lavoro e cittadinanza i cinque quesiti

Piacenza è pronta per il referendum. Oggi 8 e domani 9 giugno i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sui requisiti referendari previsti dalla consultazione indetta a livello nazionale. In tutta la provincia sono 211.516 gli elettori aventi diritto, di cui 72.591 solo nel capoluogo. L’appuntamento con la democrazia, che coinvolge anche gli altri comuni italiani, si inserisce in un fine settimana segnato da una forte attività organizzativa, con la giornata di ieri interamente dedicata all’allestimento dei seggi.

Sono 98 le sezioni elettorali predisposte nel territorio comunale di Piacenza, ospitate come di consueto in scuole e sedi pubbliche. Fin dalle prime ore del mattino il personale incaricato è stato al lavoro per predisporre cabine, urne, materiale informativo e dispositivi di sicurezza. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la regolarità delle operazioni di voto e la piena accessibilità dei seggi, che apriranno ufficialmente stamattina alle 7. Il referendum, di natura abrogativa, propone agli elettori di esprimersi con un “sì” o un “no” rispetto a modifiche normative su materie oggetto di forte dibattito. Sebbene la campagna referendaria a livello locale non abbia registrato toni particolarmente accesi, l’interesse resta alto, anche alla luce delle implicazioni che un’eventuale abrogazione potrebbe comportare. Il quorum resta, come sempre, un elemento centrale: affinché il referendum sia valido, è necessario che si rechi alle urne almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Nel frattempo, gli uffici elettorali del Comune di Piacenza hanno rafforzato gli orari di apertura per il rilascio delle tessere elettorali e per ogni esigenza legata al voto. Ieri sono stati operativi fino alle 18, mentre oggi e domani resteranno aperti per tutta la durata delle operazioni di voto.

Lo specchietto del referendum

1. Licenziamenti illegittimi (scheda verde): il primo quesito propone l’abrogazione delle norme che limitano il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, reintroducendo la tutela reale prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

2. Licenziamenti nelle piccole imprese (arancione): il secondo quesito mira a eliminare il tetto massimo di sei mensilità per l’indennizzo economico in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con meno di 15 dipendenti, lasciando al giudice la libera determinazione del danno.

3. Contratti a termine (scheda grigia): il terzo quesito chiede l’abrogazione delle norme che facilitano l’uso dei contratti a termine e delle agenzie interinali, con l’obiettivo di ridurre il lavoro precario e promuovere contratti a tempo indeterminato.

4. Sicurezza sul lavoro (rossa): il quarto quesito propone di ripristinare la responsabilità solidale del committente in caso di infortuni sul lavoro nelle imprese appaltatrici e subappaltatrici, rafforzando così la tutela dei lavoratori.

5. Cittadinanza italiana (gialla): il quinto quesito intende dimezzare da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale richiesto agli stranieri extracomunitari per ottenere la cittadinanza italiana, favorendo una maggiore integrazione.