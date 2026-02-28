Rissa in pieno centro nella notte, fermato un giovane

Rissa nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio in centro città a Piacenza, alle spese di alcuni giovani. Sul posto sono intervenute le guardie giurate di Metronotte, e al loro arrivo i partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga in diverse direzioni. Grazie alle descrizioni fornite dagli operatori presenti sul posto, una seconda pattuglia di Metronotte è riuscita a intercettare un soggetto che si stava allontanando dalla zona di via Santa Franca, risultato poi presente durante l’episodio.

Sul luogo dell’intervento sono poi arrivate le forze dell’ordine, che hanno proceduto all’identificazione del soggetto e alla raccolta delle testimonianze delle persone aggredite, avviando gli accertamenti di competenza.