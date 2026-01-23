Sabato “caldo” con tre manifestazioni in città. Il questore: «Prestiamo massima attenzione»

«Da parte nostra ci sarà la massima attenzione» è la dichiarazione del questore Gianpaolo Bonafini in riferimento alle manifestazioni previste sabato 24 sui migranti e la loro permanenza sul territorio nazionale. Tre sono gli appuntamenti previsti in città: quella che ha dato il via alle altre due contromanifestazioni è stata intitolata “Remigrazione” organizzata da CasaPound, Skinheads e Rete Patrioti. L’appuntamento è alle 16. Il corteo partirà da Barriera Milano e, dopo aver sfilato per la città, dovrebbe arrivare (salvo cambiamenti) davanti alla statua di Sant’Antonino, patrono della città. In antitesi al corteo delle 16, ce ne sarà un altro alle 14 con concentramento in via IV Novembre, davanti al palazzo Cheope. Ad organizzarla, Controtendenza Piacenza, Collettivo R-esisto e Collettivo femminista.