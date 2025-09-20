Salvato escursionista rimasto bloccato di notte sui monti di Zerba

Trova il sentiero interrotto a causa di una frana e resta bloccato per ore, fino a tarda sera, tra le rocce sui monti di Zerba. Ma alla fine, attorno alle 23 di sabato 20 settembre, è stato raggiunto e portato in salvo da Soccorso alpino e Vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio.

L'uomo, un piacentino di 35 anni anni ha dato l'allarme mentre stava percorrendo il sentiero Cai 125. A circa metà strada, tra Rovaiolo Vecchio e Zerba ha trovato l'ostacolo. Sono state necessarie ore per raggiungerlo agli uomini del Soccorso alpino e ai Vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra Saf. Per fortuna lo hanno trovato in buone condizioni di salute e riaccompagnato al punto di partenza del percorso a Rovaiolo Vecchio.