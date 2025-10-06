San Polo, in 250 alla Pigiama Run a sostegno della Pediatria

Sono stati 250 i partecipanti all'edizione 2025 di Pigiama Run di Piacenza, la camminata benefica organizzata a San Polo di Podenzano dalla Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori).

Tutti rigorosamente in pigiama, come i bambini ricoverati in ospedale o in strutture a causa di una malattia, i partecipanti arrivati da tutta la provincia hanno voluto così sostenere simbolicamente i piccoli pazienti che hanno bisogno di cure e le loro famiglie.

Come ha ricordato il presidente della Lilt Piacenza, Franco Pugliese, l'associazione ha istituito un fondo a favore della Pediatria dell'ospedale di Piacenza per assistere i bambini che si ammalano di tumore. Quest'anno parte dei fondi raccolti sarà destinata anche alla scuola materna «Don Bosco» di San Polo. «I bambini sono la speranza di mantenere viva la nostra comunità», ha spiegato Pugliese.

Presente anche il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, con la sua giunta, rigorosamente in pigiama. La partenza è avvenuta dopo l'inno nazionale e il suono della «Carica» eseguiti alla tromba dal giovanissimo Giuseppe Pesco, 13 anni, componente della fanfara dei bersaglieri di Cremona. Terminati i quattro chilometri di passeggiata, i partecipanti hanno raggiunto il campo sportivo «Fumagalli» dove il San Polo Calcio ha organizzato la cena agli stand, con la musica della band Creme Caramel.