Sanità, 130mila prenotazioni: call center in soccorso di Ausl

Il Telecup - il servizio di prenotazione per le visite mediche e diagnostiche del sistema sanitario nazionale - raccoglie da solo 130mila contatti all’anno. Ed è “soltanto” al secondo posto delle strade scelte da chi prenota esami o visite medihce del Ssn, alle spalle delle farmacie. In una delibera di pochi giorni fa l’Ausl di Piacenza ha preso la decisione di rafforzare il servizio, dove già risultano operativi 10 dipendenti, e arruolare per l’analogo compito - non in sostituzione, dunque, ma bensì in rinforzo - un call center esterno. La scelta è caduta sulla Teres Srl di Parma (Bedonia) che già in passato risulta avere svolto analoghi compiti - nel campo sanitario - per l’Ausl di Parma, incarico risoltosi nel 2022. Oggi, dunque, a fornirsi dei servizi della società di Bedonia sarà l’Ausl di Piacenza che in questo modo esternalizzerà (ma solo parzialmente) il servizio di Telecup tramite call center esterno.