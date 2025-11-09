Scontro fra auto e furgone all'incrocio fra via Lanza e via Lusignani

Scontro fra un'automobile e un furgone ieri sera, verso le 22.30 all'incrocio fra via Lanza, via Lusignani e via Guerra. Per circostanze ancora da chiarire, svoltando verso via Guerra, l'automobile avrebbe colpito il furgone bianco, sul quale viaggiava una donna portata successivamente al pronto soccorso. Sono subito scattati i soccorsi: oltre all'ambulanza del 118 e alla polizia locale è giunto sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco. C'era infatti preoccupazione per il fumo che usciva dal furgone.