Laboratori e spazi creativi, festa alle scuole di Borgonovo

Si è trasformata in una grande festa aperta a tutta la comunità l’iniziativa Libri sotto le stelle. Protagoniste sono state le scuole di Borgonovo. Per l’occasione i corridoi e le aule delle scuole elementari e medie hanno ospitato spazi creativi, dove insegnanti e genitori hanno allestito piccoli laboratori creativi aperti a tutti. Gli alunni delle classi quinte hanno approfittato della serata di apertura straordinaria degli spazi scolastici per proiettare il loro cortometraggio, Il viaggio di un libro, mentre i compagni più piccoli della scuola materna, ma anche i più grandicelli delle scuole medie, hanno esposto il frutto del loro ingegno e della loro creatività all’interno di piccoli spazi espositivi. "Una serata per rinsaldare il legame tra le scuola e la comunità" ci tengono a sottolineare le insegnanti e gli insegnanti.