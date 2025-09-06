L'inverno demografico arriva nelle scuole di Fiorenzuola

Pronto a partire, il 15 settembre come da calendario regionale, l’anno scolastico all’istituto comprensivo di Fiorenzuola, che sarà diretto per il secondo triennio dalla dirigente scolastica (marchigiana) Isabella Spurio, che negli ultimi tre anni ha guidato la comunità scolastica attraverso cambiamenti cruciali: alcuni scelti da consiglio di istituto e collegio docenti, come il passaggio alla settimana corta che quest’anno è al secondo anno e l’innovativa Dada (didattica per ambienti di apprendimento) arrivata al terzo anno di sperimentazione.

Altri cambiamenti sono stati impressi dall’alto, dal Ministero dell’istruzione e del merito, come il ritorno dei giudizi sintetici nella primaria, e dei voti alla secondaria di primo grado, dove è tornato anche il voto di condotta. I numeri di quest’anno vedono una crescente incidenza dei bimbi nati in Italia da famiglie provenienti da altri Paesi, tanto che si è dovuti andare in deroga al tetto del 30% di incidenza in ogni classe indicato in una circolare introdotta dal Ministero 15 anni fa e che appare ormai una percentuale anacronistica, visti i trend demografici in Italia.