Sfida mondiale e Gp F1: Hammer Team verso Singapore

Un'avventura che inizierà con la sfida ai team più forti del mondo e che si concluderà con l'ebbrezza di poter vedere dal vivo il Gran Premio di Singapore. Sono pronti i ragazzi dell'Hammer Team, e che, in virtù di questo trofeo, rappresenteranno l'Italia alle finali mondiali che si terranno a Singapore a partire dal 25 settembre. Il team è stato ricevuto in Comune dalla sindaca Katia Tarasconi e dagli assessori Mario Dadati e Francesco Brianzi per i saluti di rito prima della partenza.

«Partiremo il 23 settembre – ha spiegato Martina Rocca, team leader del gruppo che comprende anche Almin Salkic, Noemi Scarico, Alessandro Morganti e Alexandru Cater – la competizione inizierà il 25 e noi dovremo presentare un piccolo modello di auto di Formula 1, nei primi due giorni la commissione dovrà controllare che rispetti il regolamento e in caso contrario avremo delle penalità che inficeranno sui risultati finali. Dal 27 si parte con la gara vera e propria, verranno verificate le prestazioni del nostro mezzo e in seguito gare team contro team in cui si confronteranno modelli provenienti da Paesi diversi e contesti differenti. Un'opportunità unica per noi per portare in alto la bandiera di Piacenza, si concluderà il 2 ottobre però noi rimarremo nei giorni successivi perché avremo la possibilità di vedere il Gran Premio, un altro nostro grande sogno che finalmente si realizzerà».