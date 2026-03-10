Si dà fuoco in via Bolzoni, è lo stesso uomo che aveva già tentato quattro giorni fa

Momenti di grande tensione nel pomeriggio in via Bolzoni a Piacenza, dove un uomo si è dato fuoco dopo aver minacciato di compiere il gesto. Si tratta della stessa persona che lo scorso 6 marzo aveva già tentato di darsi alle fiamme, cospargendosi di benzina nei pressi della Stazione di posta al civico 30.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo al pronto soccorso. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

L’episodio richiama quanto accaduto pochi giorni fa , quando lo stesso uomo aveva creato momenti di forte tensione all’interno della Stazione di posta, il servizio comunale dedicato alle persone più fragili e gestito dalle cooperative Papa Giovanni XXIII e La Ricerca. In quell’occasione l’uomo si era cosparso di benzina e la situazione aveva richiesto l’intervento della Polizia locale.

Anche oggi l’accaduto ha destato grande preoccupazione tra chi si trovava nella zona. La dinamica dell’episodio è ora al vaglio delle forze dell’ordine.