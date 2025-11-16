Si spara al cimitero di Cortemaggiore: piccioni nel mirino
Prevista la chiusura del camposanto il martedì e il venerdì. In azione cacciatori con fucili, sagome e richiami. L'assessore Rancan: «La proliferazione è esagerata». Il Comune ha stanziato 26mila euro e chiede ai cittadini di collaborare
Valentina Paderni
|47 minuti fa
I piccioni hanno colonizzato il cimitero e il Comune corre ai ripari - © Libertà/Valentina Paderni
A Cortemaggiore è stata avviata un’operazione di controllo dei piccioni: il Comune ha ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione valida fino al 12 novembre 2026. Le prime azioni si terranno martedì e venerdì, con la chiusura del cimitero per consentire ai cacciatori dell’Atc2, indicati dalla polizia provinciale, di intervenire con fucili fino al calibro 12. Per richiamare i volatili potranno essere usati stampi e sagome.
L’assessore Stefano Rancan spiega che il personale si posizionerà sul retro del cimitero, lontano dal centro abitato, nel rispetto delle distanze di sicurezza. I piccioni hanno ormai colonizzato tetti e cappelle, creando problemi igienico-sanitari e ambientali. In passato l’uso dei falchi aveva dato buoni risultati, ma la situazione è tornata critica: «La proliferazione è esagerata», afferma Rancan, annunciando possibili interventi anche nel centro storico, come catture con gabbie, soppressione e mangimi sterilizzanti.
Il Comune ha stanziato circa 26mila euro e chiede ai cittadini di collaborare chiudendo i sottotetti, evitando di lasciare cibo e installando dissuasori e reti anti-intrusione.