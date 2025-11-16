Si spara al cimitero di Cortemaggiore: piccioni nel mirino

A Cortemaggiore è stata avviata un’operazione di controllo dei piccioni: il Comune ha ottenuto dalla Provincia l’autorizzazione valida fino al 12 novembre 2026. Le prime azioni si terranno martedì e venerdì, con la chiusura del cimitero per consentire ai cacciatori dell’Atc2, indicati dalla polizia provinciale, di intervenire con fucili fino al calibro 12. Per richiamare i volatili potranno essere usati stampi e sagome.

L’assessore Stefano Rancan spiega che il personale si posizionerà sul retro del cimitero, lontano dal centro abitato, nel rispetto delle distanze di sicurezza. I piccioni hanno ormai colonizzato tetti e cappelle, creando problemi igienico-sanitari e ambientali. In passato l’uso dei falchi aveva dato buoni risultati, ma la situazione è tornata critica: «La proliferazione è esagerata», afferma Rancan, annunciando possibili interventi anche nel centro storico, come catture con gabbie, soppressione e mangimi sterilizzanti.

Il Comune ha stanziato circa 26mila euro e chiede ai cittadini di collaborare chiudendo i sottotetti, evitando di lasciare cibo e installando dissuasori e reti anti-intrusione.