Zone a rischio e movida nel mirino: controlli su 348 persone e 7 locali, una denuncia per spaccio

Proseguono i controlli settimanali e straordinari delle forze dell’ordine nelle aree più frequentate della città, con particolare attenzione alle zone della movida e ai punti ritenuti più sensibili per la sicurezza urbana.

Dalla stazione a via Colombo, da viale Dante alla strada Farnesiana

Nel corso della settimana appena trascorsa, su disposizione del questore, sono stati effettuati servizi mirati in diverse aree cittadine: la stazione ferroviaria e le vie limitrofe, via Colombo, via Emilia Pavese, viale Dante e strada Farnesiana. Ai controlli hanno partecipato pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia insieme al personale della Questura.

Durante queste attività sono state identificate 198 persone, di cui 50 con precedenti di polizia, controllati 79 veicoli e verificati tre esercizi pubblici.

Movida del sabato sera, 150 persone identificate

Un ulteriore servizio straordinario è stato svolto nella serata di ieri, come stabilito dal prefetto nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione ha interessato diversi locali della movida piacentina.

Ai controlli hanno preso parte personale della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e della Polizia Locale, per un totale di 12 operatori impiegati. Le verifiche si sono concentrate in particolare nell’area del centro città compresa tra il Pubblico Passeggio e corso Vittorio Emanuele, con estensione anche alle zone di via Alberoni e piazzale Libertà.

Nel corso della serata sono state identificate complessivamente 150 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, e sono stati controllati quattro esercizi commerciali.

Una denuncia per spaccio al Pubblico Passeggio

A seguito dei controlli effettuati nella zona del Pubblico Passeggio, un cittadino egiziano è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: l’uomo è stato trovato in possesso di 27,3 grammi di hashish.

Un cittadino algerino è stato invece sanzionato amministrativamente come assuntore di sostanze stupefacenti.



Il bilancio complessivo

Nel complesso, tra i servizi svolti durante la settimana e quelli straordinari della serata di ieri, le forze dell’ordine hanno identificato 348 persone e controllato sette esercizi commerciali, nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio.